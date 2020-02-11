Фінляндія єдиною в ЄС видобуватиме уран

Уряд Фінляндії дозволив гірничодобувній компанії Terrafame видобувати уран на сході країни – оскільки Чехія і Румунія припинили аналогічну діяльність, Фінляндія стане єдиним в Євросоюзі виробником промислового урану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

70% компанії Terrafame належить державі. Основні види її діяльності пов'язані з видобутком нікелю та цинку, а уран є побічним продуктом процесу видобутку металу.

У майбутньому компанія планує переробляти уран в урановий концентрат, який використовується як паливо для атомних електростанцій.

Виданий 5 лютого дозвіл дозволяє Terrafame виробляти до 250 тонн урану на рік. Хоча, за оцінками компанії, фактичний видобуток ймовірно буде трохи меншим.

Дві атомні електростанції Фінляндії не отримають вигоду від цього рішення. Очікується, що урановий концентрат буде експортуватися до Північної Америки або інших країн Європи.

Водночас для можливості експортної діяльності Terrafame ще потребує дозволів від МЗС і Європейської спільноти з атомної енергії.

Європейська правда