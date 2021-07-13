Андрій Адамовський: Таруто, ходімо до суду!

Два роки тому київський мільярдер Андрій Адамовський заявляв про готовність примиритися з естонським бізнесменом Хіларом Тедером у десятирічному конфлікті навколо київського торгового центру Sky Mall. Тоді він не був готовий розкривати деталі плану перемир'я, але часи змінюються.

"Цей конфлікт не завершився і вже не завершиться, тому можу розповісти про його суть", – говорить у цьому інтерв'ю Адамовський.

З цієї його фрази народжується висновок про те, що попереду – новий багаторічний раунд сутички за Sky Mall. Насправді ж прецедент вичерпаний. За словами героя інтерв'ю, він уже не має стосунку до цього проєкту.

Чи означає це, що попереду в Адамовського біла смуга?

Скоріше ні, ніж так. Бізнесмен стоїть на порозі нового гостросюжетного конфлікту. Цього разу його опонентом є донецький бізнесмен Сергій Тарута, з яким у них на початку 2000-х років був партнерський девелоперський бізнес.

Цей проєкт давно пішов у небуття, але недавно сторона Тарути виставила Адамовському рахунки за старими боргами. "Чек" на десятки мільйонів доларів, але "боржника" лякає не стільки сума, скільки способи опонента її отримати.

"Тарута не просто пред'явив мені фінансові претензії, він став погрожувати мені. Він залучив якихось бандитів, які шлють мені погрози на телефон, приїжджають до мене додому", – говорить Адамовський.

Часи, коли ім'я героя пов'язували з оточенням президента, завершилися разом з поразкою Петра Порошенка на виборах 2019 року. Тому зараз Адамовському належить вирішувати неординарну проблему своїми силами.

В інтерв'ю ЕП Адамовський розповів про те, чим закінчилася суперечка за Sky Mall, навіщо цей торговий центр викупив Іван Фурсін, про новий проєкт у Монголії та конфлікт з Тарутою.

Об окончании конфликта за Sky Mall

— Ваша цитата из интервью двухлетней давности: "Не хочу говорить за Sky Mall по одной причине: я очень хочу закончить любой конфликт. Мы сегодня в состоянии, близком к его завершению". Конфликт завершился?

— Не завершился и уже, по-моему, не завершится, поэтому могу рассказать о его сути.

— Перед тем как говорить о конфликте, давайте в двух словах напомним читателю предысторию. Проект Sky Mall начинал строить Хиллар Тедер (эстонский бизнесмен, девелопер, ведущий деятельность в Эстонии, Латвии, России и Украине, мажоритарный акционер Arricano Real Estate Plc. – ЭП). На каком-то этапе у него закончились деньги и он привлек вас как инвестора.

— Совершенно верно. Деньги у него закончились во время кризиса и он пригласил меня как партнера. Я получил 51% в проекте, мы достроили Sky Mall, сдали его в эксплуатацию, бизнес был чрезвычайно успешным.

В начале нашего сотрудничества между нами был подписан колл-опционный договор, которые подразумевал, что Тедер может выкупить мою долю в проекте. Со временем он решил воспользоваться этим опционом, но мы не сошлись в цене. Начался конфликт и мы пошли в лондонский арбитраж.

фото дмитра рясного

— Который вы, как говорит Томаш Фиала, проиграли.

— У Томаша Фиалы миноритарная доля в этом бизнесе и он не досконально знает суть происходящего. Суть была в следующем: когда я и Тедер пошли в суды, в одном только Лондоне было семь арбитражных производств. Плюс были суды в Украине, больше десятка судов – на Кипре.

Если упрощенно, то в судах решались два принципиальных вопроса. Первый касался прав собственности на кипрскую компанию, которая владеет Sky Mall. Второй – прав собственности на другую кипрскую компанию, за счет денег которой этот ТЦ строился, и которая была крупнейшим кредитором Sky Mall.

— Какой из этих двух споров вы выиграли, а какой проиграли?

— После пятилетнего разбирательства в Лондоне я проиграл суд по первому вопросу. Меня обязали передать акции компании, которая владеет Sky Mall.

При этом я выиграл суд по второму вопросу. Суд обязал Хиллара Тедера передать под мой контроль компанию, за счет денег которой строился Sky Mall, и которая являлась крупнейшим кредитором этого торгового центра.

— То есть суд решил вернуть вам деньги, а Тедеру – торговый центр.

— Да. В итоге с 2014 года я никакого отношения к Sky Mall как собственник не имею. Но к тому времени этот торговый центр перешел по ипотеке в банк "Південний", в котором был непогашенный кредит на 35 миллионов долларов.

Последние несколько лет с этим проектом меня связывало лишь желание выкупить его у банка из залога и продать третьему лицу. Именно это я предлагал Тедеру, когда давал вам первое интервью два года назад. Он отказался, и в итоге в 2020 году Sky Mall у "Південного" выкупил Иван Фурсин.

— Почему вы хотели выкупить Sky Mall вместе с Тедером?

— Несколько раз я вел об этом переговоры, в том числе с банком, но инвесторы не шли в сделку, потому что знали о конфликте с Тедером.

— Вы давно поддерживаете контакт с Фурсиным. Он выкупил Sky Mall в ваших интересах или как ваш партнер?

— Нет. Он выкупил его как финансовый инвестор, чтобы, насколько я понимаю, перепродать.

— Был ли у вас разговор с Фурсиным по поводу его планов в отношении Sky Mall? Вы спрашивали у него, что он планирует с ним сделать?

— Спрашивал. Он мне сказал, что его интересуют дистресс-активы, он хочет на них просто заработать, на перепродаже.

— Значит ли это, что конфликт между Тедером и Адамовским исчерпан?

— Спор между нами за Sky Mall исчерпан, но не исчерпан личный конфликт.

У нас продолжаются процессы на Кипре – мы судим друг друга по взаимным убыткам, причиненным в ходе конфликта за Sky Mall. Он с меня требует 140 или 150 миллионов долларов, не помню точно, а по моим встречным претензиям к нему работают мои юристы. Сумма будет соизмерима.

— Если вы закрыли страницу Sky Mall, то означает ли это, что вы готовы выйти из других своих проектов коммерческой недвижимости?

— Да, это факт. Достаточно много рисков в этом бизнесе, не хочу больше продолжать развивать это направление, особенно большие торговые центры.

— У вас остался один торговый центр?

— Да, Art Mall. Если будет такая возможность, то я, конечно, его продам. Но чтобы продавать торговый центр, нужно, чтобы Украина вышла из кризиса, потому что продавать за бесценок я не собираюсь.

О проекте по добыче урана

— Правда ли, что вы переносите акцент инвестирования с коммерческой недвижимости на бизнес по добыче полезных ископаемых?

— Да, я участвую в большом проекте в Монголии: добыча урана на четырех месторождениях.

— Как называется проект и как он функционирует?

— Есть компания Uranium Industry, которая принадлежит чешскому инвестиционному фонду. Моя семья – инвестор в этом фонде.

фото дмитра рясного

— Uranium Industry уже добывает уран?

— Пока это greenfield (не разработанный участок полезных ископаемых. – ЭП), но мы его развиваем. Уже сделано 3D-исследование. Собираемся начинать добычу. Она будет вестись методом так называемого выщелачивания, который позволяет достичь низкой себестоимости. Например, в сравнении с Украиной себестоимость добычи урана будет раз в десять ниже.

— Когда начнется добыча и о каких объемах будет идти речь?

— Добыча начнется в 2023 году с 200 тонн в год. Там очень большие запасы – на несколько сотен миллионов долларов. Объем добычи можно увеличивать в десятки раз. Продавать уран будем на мировом рынке через биржи.

— Вы всю жизнь занимались девелопментом недвижимости. Как вы пришли к такому специфическому бизнесу как добыча урана?

— Добыча полезных ископаемых – это своего рода девелопмент: ты должен доказать запасы, разработать проект и построить производство.

— Почему уран в Монголии, а не углеводороды в Украине?

— В Украине я смотрю на различные проекты по добыче углеводородов, но пока не участвую, потому что в Украине если что-то покупать, то надо покупать очень правильно. Потому что многие проекты, связанные с полезными ископаемыми, как минимум, у нас оформлены некорректно.

Если говорить о бизнесе в Украине, то я здесь готов развивать электронику и софт. У меня в Одессе электронный завод "Инфомир", который производит медиа-плейеры, цифровые датчики, счетчики, led-лампы. Этим проектом я горжусь, потому что практически вся его продукция идет на экспорт.

Плюс занимаюсь логистикой. У меня есть компания УЛБК (ООО "Украинская локомотивостоительная компания". – ЭП), которая занимается перевозками по железной дороге, покупает тепловозы и электровозы. Это фактически частная тяга. Очень интересный бизнес.

Ну и хочу заниматься сельским хозяйством. Слава Богу и команде Зеленского, приняли закон по земле. Однозначно буду инвестировать и покупать землю.

Об угрозах со стороны Сергея Таруты

— Если вы готовитесь выходить из бизнеса по недвижимости, то значит ли это, что вы готовы выйти из других своих вторичных проектов?

У вас раньше была акционерная доля в корпорации ИСД, которая проходит процедуру банкротства. Остались ли у вас в этой корпорации активы? Ели да, то какие и как вы их собираетесь выводить?

— У меня нет незакрытых финансовых вопросов с ИСД, но, как оказалось, есть незакрытый вопрос с ее совладельцем Сергеем Тарутой.

В ИСД у меня было 5%, которые я решил продать в 2005 году. Поскольку мой пакет был оформлен понятийно, а не официально, то все акционеры ИСД решили рассчитаться за мои акции тоже понятийно: от Гайдука, Таруты и Мкртчана я получил соответствующие расписки.

— Какую сумму вам должны были заплатить?

— Это коммерческая информация. Скажу, что со мной рассчитывались пять лет: с 2005 года по 2010 год. За это время рассчитались только Гайдук и Мкртчан, а Тарута не заплатил.

— Он должен вам деньги.

— Нет. Помимо ИСД, у меня с Тарутой был отдельный совместный проект – строительство многофункционального комплекса "Парк Горького".

У него в этом проекте было 20%, у меня 80%, но поскольку за мои акции в ИСД Тарута со мной не рассчитался, этот его долг был погашен взаимозачетом – путем перехода в мою собственность доли Таруты в "Парке Горького".

С того момента прошло больше десяти лет, но недавно я получил претензии от Таруты о том, что я якобы должен ему деньги за его долю в "Парке Горького".

— Какую сумму он от вас хочет?

— Десятки миллионов долларов, но точную цифру я так и не понял, потому что суммы меняются каждый день. Есть такая старая шутка, что девушку из колхоза забрать можно, а колхоз из девушки забрать нельзя. Вот Сергея Таруту забрать из девяностых годов нельзя.

фото дмитра рясного

— Между вами и Тарутой будет начат судебный спор?

— Я господина Таруту пригласил в суд и через это интервью публично его призываю: господин Тарута, пойдем в суд. Он не просто предъявил мне финансовые претензии, он стал угрожать мне. Тарута привлек третью сторону, каких-то бандитов, которые шлют мне угрозы на телефон, приезжают ко мне домой. После 30 лет отношений, партнерства и дружбы с Тарутой это был шок.

— Что это за третья сторона?

— Я не знаю имен. Недавно СНБО составил список криминальных авторитетов, но я думаю, туда забыли вписать некоторые фамилии.

Тарута – второй номер в списке "Батьківщини", политический деятель и публичный человек фактически является криминальным лидером, использует методы 90-х годов, угрожая бизнесменам и бывшим партнерам. Конкретно мне и Мктрчану, о чем младший-Мкртчан вам рассказывал в интервью.

У меня вызывает, мягко говоря, недоумение, когда бывший губернатор (глава ОГА. – ЭП) воюющей Донецкой области постоянно ездит в Москву и подписывает договор о дружбе и сотрудничестве с депутатом Госдумы России Делимхановым для выбивания денег с Мкртчана-старшего.

Изумительно для меня после многих лет дружбы и партнерства, когда он дает показания российскому прокурору и на базе этих показаний Мкртчана-старшего садят в тюрьму.

— Если Тарута не подает в суд на вас, то, возможно, вы будете подавать на него?

— Я написал заявление в Голосеевское РОВД об угрозах со стороны Таруты. Была очень смешная реакция следователя, который попросил у моих представителей решение суда, которое обяжет его возбудить уголовное дело.

Сначала это вызвало у меня недоумение, а потом я подумал, что он прав. Что может расследовать следователь РОВД по угрозам мне, простому бизнесмену, от известного политика?