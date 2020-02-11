Все разделы
Укр / Рус

Финляндия единственная в ЕС будет добывать уран

Вторник, 11 февраля 2020, 13:02
 

Правительство Финляндии разрешило горнодобывающей компании Terrafame добывать уран на востоке страны - поскольку Чехия и Румыния прекратили аналогичную деятельность, Финляндия станет единственным в Евросоюзе производителем промышленного урана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

70% компании Terrafame принадлежит государству. Основные виды ее деятельности связаны с добычей никеля и цинка, а уран является побочным продуктом процесса добычи металла.

В будущем компания планирует перерабатывать уран в урановый концентрат, который используется в качестве топлива для атомных электростанций.

Выданное 5 февраля разрешение позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год. Хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет немного меньше.

Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Ожидается, что урановый концентрат будет экспортироваться в Северную Америку или другие страны Европы.

Однако для возможности экспортной деятельности Terrafame еще требуются разрешения от МИД и Европейского сообщества по атомной энергии.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

уран Финляндия ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Совладелец АТБ займется добычей урана 8 мая 2019, 14:02
Играют они — платите вы. Как Рада "продала" бюджет страны за семь поправок 18 января 2019, 09:30
Украина подпишет контракт на поставку урана в РФ 29 мая 2018, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!