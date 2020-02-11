Финляндия единственная в ЕС будет добывать уран

Правительство Финляндии разрешило горнодобывающей компании Terrafame добывать уран на востоке страны - поскольку Чехия и Румыния прекратили аналогичную деятельность, Финляндия станет единственным в Евросоюзе производителем промышленного урана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

70% компании Terrafame принадлежит государству. Основные виды ее деятельности связаны с добычей никеля и цинка, а уран является побочным продуктом процесса добычи металла.

В будущем компания планирует перерабатывать уран в урановый концентрат, который используется в качестве топлива для атомных электростанций.

Выданное 5 февраля разрешение позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год. Хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет немного меньше.

Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Ожидается, что урановый концентрат будет экспортироваться в Северную Америку или другие страны Европы.

Однако для возможности экспортной деятельности Terrafame еще требуются разрешения от МИД и Европейского сообщества по атомной энергии.

Европейская правда