Євген Мецгер: Укргазбанк виходить в лідери по обслуговуванню підприємців

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У 2019 році доступне кредитування для розвитку бізнесу в Укргазбанку отримали понад 1000 клієнтів малих та середніх підприємств. Результат свідчить про успішну реалізацію проекту банку та IFC щодо трансформації банку у лідери по обслуговуванню сектору МСБ.

Заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер

"Ми успішно працюємо над тим, аби Укргазбанк незмінно сприймали як банк, що вирішує проблеми бізнесу та збільшує його економічний результат. А тому впевнені: ключовою є комунікація. З початку 2019 року ми докорінно змінили канали спілкування з клієнтами, впровадивши нові для банку та ринку, покращені підходи у обслуговуванні сегменту малих та середніх підприємств", - зазначив заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер.

Так, у 2019 році Укргазбанк запустив дистанційні канали комунікації з клієнтами, в основі яких – швидкість і простота отримання банківського сервісу. Один із них - мікроцентр.

Його менеджери консультують клієнтів Банку та допомагають у вирішенні нагальних питань, а також продають послуги, заповнюють заявки на кредити, здійснюють первинну обробку клієнтських документів, призначають зустрічі та підтримують зв'язок із відділеннями.

"Наші бізнес-клієнти хочуть отримувати послуги максимально швидко, самостійно обираючи для цього час, місце і зручний для них спосіб. Зокрема, вони цінують також професійну пораду співробітника банку, який готовий надати допомогу тоді, коли вона конче необхідна. Мікроцентр надає можливість для підприємців користуватися послугами Укргазбанку та керувати своїми фінансами з будь-якого куточка України за допомогою телефону, пошти чи, наприклад, клієнт-банку. Ми потурбувалися про те, аби у кожного нашого клієнта був персональний менеджер і якісне обслуговування", - додав Мецгер.

Крім того, у 2019 році Укргазбанк впровадив окрему лінійку продуктів для малих та середніх підприємств з низькими відсотковими ставками та вигідними умовами.

Наприклад, Welcome-овердрафт та беззаставний кредит на розвиток бізнесу для мікросегменту, що передбачають мінімум часу і документів на прийняття рішення, а також вигідну відсоткову ставку.