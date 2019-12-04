"Кінець епохи": Засновники Google Пейдж і Брін пішли з посад

Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін відійшли від управління материнською структурою компанії, холдингом Alphabet: Пейдж залишив посаду гендиректора, а Брін – президента холдингу.

Джерело: "The New York Times", "Радіо Свобода"

Деталі: Новим керівником Alphabet буде гендиректор Google Сундар Пічаї, який поєднуватиме дві посади.

Пейдж і Брін продовжать роботу в холдингу в якості членів ради директорів.

Вони пояснили своє рішення бажанням спростити структуру менеджменту Alphabet.

Як зазначається у їхньому листі, через 21 рік після заснування Google, коли компанія досягла "повноліття", настав час грати "роль гордих батьків, пропонуючи поради і любов, але не щоденне бурчання".

"The New York Times" називає це кінцем епохи для Google, адже Пейдж і Брін уособлювали компанію з моменту заснування та були двома найвпливовішими діячами технологічної галузі нарівні зі засновниками Apple та Microsoft, Стівом Джобсом та Біллом Гейтсом.

Передісторія:

Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google у 1998 році.

У 2015 році компанію реорганізували в холдинг Alphabet. Тоді ж Google очолив Сундар Пічаї.

Прибуток Alphabet у 2018 році досяг майже 31 мільярда доларів. У компанії працюють понад 100 тисяч людей.

Українська правда