Росія розширила список заборонених до ввозу українських товарів

Російський уряд вирішив розширити перелік українських товарів, які не можна буде ввозити на територію РФ, а також запровадив персональні санкції проти 9 громадян України.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Газета.ru".

У число заборонених до ввозу товарів увійшли: грілки, медичні трубки і повітроводи, джгути, кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, котли та радіатори центрального опалення.

Також уряд Росії вирішив заборонити імпорт паперових відходів з Росії на українську територію.

Крім того, згідно з документом на порталі правової інформації РФ, до санкційного списку внесено ще 9 осіб, проте двох українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 осіб.

Зокрема, до списку включені Володимир Босенко, Олег Бриндак, Олександр Іваницький, Олександр Іванов, Андрій Іванов, Валерій Мигалатьєв, Дмитро Танцюра, Олександр Шеремет і Юрій Шумахер.

Європейська правда