Россия расширила список запрещенных к ввозу украинских товаров

Российское правительство решило расширить перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить на территорию РФ, а также ввело персональные санкции против 9 граждан Украины.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Газета.ru".

В число запрещенных к ввозу товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления.

Также правительство России решило запретить импорт бумажных отходов из России на украинскую территорию.

Кроме того, согласно документу на портале правовой информации РФ, в санкционный список внесены еще 9 человек, однако двух украинцев из перечня исключили. Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек.

В частности, в список включены Владимир Босенко, Олег Бриндак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер.

Европейская правда