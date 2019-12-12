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В УЗ показали найпопулярніші ділянки залізниці

Четвер, 12 грудня 2019, 19:42
 
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Найбільш завантаженими залізничними ділянками за пасажиропотоком виявилися Київ-Козятин, Миронівка - ім.Шевченка, Козятин-Вінниця, Жмеринка-Хмельницький та ім.Шевченка - Знам'янка.

Інфографіку зробило ЦТС на основі даних Укрзалізниці.

В УЗ відзначили, що інформація про завантаженість ділянок за пасажиропотоком отримана за допомогою наявних аналітично-інформаційних систем і надана в одному напрямку, тільки "туди", за жовтень 2019 року.

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Економічна правда
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