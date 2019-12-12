В УЗ показали самые популярные участки железной дороги
Четверг, 12 декабря 2019, 19:42
Самыми загруженными железнодорожными участками по пассажиропотоку оказались Киев-Казатин, Мироновка - им.Шевченко, Казатин-Винница, Жмеринка-Хмельницкий и им.Шевченко - Знаменка
Инфографику сделало ЦТС на основе данных предоставленными Укрзализныцей.
В УЗ отметили, что информация о загруженности участков по пассажиропотоку получена с помощью имеющихся аналитически-информационных систем и предоставлена в одном направлении, только "туда", за октябрь 2019 года".
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