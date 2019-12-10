Найбільш пунктуальною українською авіакомпанією стала компанія, що призупинила польоти

Міністерство інфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за підсумками роботи в листопаді.

Про це повідомляє прес-служба відомства

На першому місці опинилася Atlasjet Ukraine - "донька" турецької Atlasglobal (обидві компанії призупинили польоти з 26 листопада по 21 грудня).

92,3% рейсів з 13 були відправлені в листопаді Atlasjet Ukraine своєчасно (без запізнень або із запізненням, що не перевищує 20 хвилин).

З аналогічним показником пунктуальності і кількості виконаних рейсів на другому місці опинилася авіакомпанія Bravo.

Найпунктуальніша вітчизняна компанія жовтня Windrose, в листопаді зайняла тільки третє місце рейтингу.

При цьому перевізник виконав 404 рейсу, 90,8% з яких - за розкладом. На 4-му місці - МАУ - 89,5%, 2287 рейсів; на 5-му - "Мотор Січ" - 84,7%

В середньому регулярність відправлення рейсів українськими авіакомпаніями в минулому місяці склала 84,7%. Сумарно всі вітчизняні перевізники в листопаді здійснили 3812 рейсів.