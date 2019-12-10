Самой пунктуальной украинской авиакомпанией стала компания, приостановившая полеты

Министерство инфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний по итогам работы в ноябре

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

На первом месте оказалась Atlasjet Ukraine - "дочка" турецкой Atlasglobal (обе компании приостановили полеты с 26 ноября по 21 декабря).

92,3% рейсов из 13 были отправлены в ноябре Atlasjet Ukraine своевременно (без опозданий либо с опозданием, не превышающим 20 минут).

С аналогичным показателем пунктуальности и количества выполненных рейсов на втором месте оказалась авиакомпания Bravo. Самая пунктуальная отечественная компания октября Windrose, в ноябре заняла только третье место рейтинга. При этом перевозчик выполнил 404 рейса, 90,8% из которых - по расписанию.

На 4-м месте - МАУ - 89,5%, 2287 рейсов; на 5-м - "Мотор Сич" - 84,7%

Замыкает рейтинг пунктуальности Azur Air Ukraine с показателем 65,6% на 279 выполненных перелетах.

В среднем регулярность отправления рейсов украинскими авиакомпаниями в прошлом месяце составила 84,7%. Суммарно все отечественные перевозчики в ноябре осуществили 3812 рейсов.