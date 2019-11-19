Курс валют на 19 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,20 - 24,23 гривні;

Євро – 26,78 - 26,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,12 – 24,36 гривні. Євро купують по 26,58 гривні, продають по 26,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,28 - 24,32 гривні, євро - 26,78 - 26,88 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.



Економічна правда