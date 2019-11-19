Курс валют на 19 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,20 - 24,23 гривні;
Євро – 26,78 - 26,81 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,12 – 24,36 гривні. Євро купують по 26,58 гривні, продають по 26,97 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,28 - 24,32 гривні, євро - 26,78 - 26,88 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар
18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.
18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.
Економічна правда
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