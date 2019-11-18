Курс валют на 18 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,12 - 24,15 гривні;

Євро – 26,69 - 26,72 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,07 – 24,32 гривні. Євро купують по 26,50 гривні, продають по 26,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,23 - 24,27 гривні, євро - 26,73 - 26,81 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 листопада на рівні 24,22 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.

Економічна правда