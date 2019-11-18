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Гривня на міжбанку трохи впала

Понеділок, 18 листопада 2019, 17:26

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,16 - 24,20 гривні;

Євро – 26,75 - 26,78 гривні;

Нагадаємо:

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 листопада на рівні 24,22 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.

Економічна правда

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