Гривня на міжбанку трохи впала
18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,16 - 24,20 гривні;
Євро – 26,75 - 26,78 гривні;
Нагадаємо:
18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 листопада на рівні 24,22 гривні за долар.
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.
15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.
Економічна правда
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