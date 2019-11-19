Курс валют на 19 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;
Евро - 26,78 - 26,81 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,12 - 24,36 гривни. Евро покупают по 26,58 гривни, продают по 26,97 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,28 - 24,32 гривни, евро - 26,78 - 26,88 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 24,14 гривни за доллар.
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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