Google планує повісити на повільні сайти "позначки ганьби"

Компанія Google планує присвоювати значки "ганьби" сайтам, які повільно вантажаться у веб-браузері Chrome.

Про це повідомляє Verge.

"У майбутньому Chrome може визначати сайти, які зазвичай завантажуються швидко або повільними, позначаючи їх спеціальними значками. Це може мати різні форми, і ми плануємо експериментувати з різними варіантами", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що Google буде знаходити веб-ресурси, які повільно вантажаться через апаратне забезпечення пристрою користувача або погане інтернет-з'єднання.

Google може додати спеціальний індикатор завантаження, якщо сайт завантажується швидко - він буде зеленим, а якщо повільно - червоним.

"Точно не ясно, коли ця нова система значків з’явиться в Chrome, але Google оприлюднила свої плани у понеділок на саміті Chrome Dev Summit в Сан-Франциско", - пише видання.

Економічна правда