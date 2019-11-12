Google планирует повесить на медленные сайты "отметки позора"
Компания Google планирует присваивать значки "позора" сайтам, которые медленно грузятся в веб-браузере Chrome.
Об этом сообщает Verge.
"В будущем Chrome может определять сайты, которые обычно загружаются быстро или медленно, обозначая их специальными значками. Это может иметь разные формы, и мы планируем экспериментировать с различными вариантами", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Google будет находить веб-ресурсы, которые медленно грузятся через аппаратное обеспечение устройства пользователя или плохое интернет-соединение.
Google может добавить специальный индикатор загрузки, если сайт загружается быстро - он будет зеленым, а если медленно - красным.
"Точно не ясно, когда эта новая система значков появится в Chrome, но Google обнародовала свои планы в понедельник на саммите Chrome Dev Summit в Сан-Франциско", - пишет издание.
Экономическая правда
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