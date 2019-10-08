Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" зріс на 22%

У період з січня по вересень 2019 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 11,6 млн пасажирів, що на 22,5% перевищило показник за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє avianews.com. з посиланням на прес-службу аеропорту.

Аеропорт "Бориспіль" у вересні 2019 року обслужив 1,7 мільйона пасажирів - це на 27,6% більше, ніж у вересні минулого року.

Зазначається, що 1,5 млн пасажирів скористались міжнародними рейсами (+29,3%), 97,2 тис - внутрішніми (+6,1%).

Кількість рейсів у вересні 2019 року в аеропорту "Бориспіль" збільшилася на 24,7% в порівнянні з вереснем 2018 року і становила 11 443. 10 292 рейси були міжнародними (+ 28%), 1 151 - внутрішніми (+ 1,6%).