Після катастрофи у Львові заборонили польоти компанії "Україна Аероальянс"
Державна авіаційна служба заборонила польоти авіакомпанії "Україна Аероальянс", чий літак аварійно сів поблизу Львова.
Джерело: повідомлення Державіаслужби
Дослівно: "Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 05-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ "УКРАЇНА-АЕРОАЛЬЯНС" № UK 023".
Деталі: Зазначається, що наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.
Що передувало: Під час виконання чартерного вантажного рейсу #UKL4050 літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс", що летів за маршрутом Віко (Іспанія) – Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт в селі Сокільники, поблизу аеродрому.
За попередньою інформацією, аварійна посадка була здійснена у зв’язку з закінченням пального. Загинули п'ятеро людей.
Українська правда
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