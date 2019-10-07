Після катастрофи у Львові заборонили польоти компанії "Україна Аероальянс"

Державна авіаційна служба заборонила польоти авіакомпанії "Україна Аероальянс", чий літак аварійно сів поблизу Львова.

Джерело: повідомлення Державіаслужби

Дослівно: "Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 05-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ "УКРАЇНА-АЕРОАЛЬЯНС" № UK 023".

Деталі: Зазначається, що наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Що передувало: Під час виконання чартерного вантажного рейсу #UKL4050 літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс", що летів за маршрутом Віко (Іспанія) – Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт в селі Сокільники, поблизу аеродрому.

За попередньою інформацією, аварійна посадка була здійснена у зв’язку з закінченням пального. Загинули п'ятеро людей.

Українська правда