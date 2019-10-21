Державний регулятор опублікував план перевірок бізнесу на наступний рік

Державна регуляторна служба сформувала і опублікувала проект заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.



Як повідомляється, в наступному році держоргани планують перевірити понад 32 тисячі компаній.



Ознайомитися з проектом плану можна на Інспекційному порталі.



В Держегуляторній службі нагадують, що план перевірки здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю).

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення державної перевірки різних органів державного нагляду є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексної перевірки.

Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексної державної перевірки, для цього йому необхідно письмово звернутись до Державної регуляторної служби до 15 листопада 2019 року.