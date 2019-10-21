Государственный регулятор опубликовал проект плана проверок бизнеса на следующий год

Государственная регуляторная служба сформировала и опубликовала проект комплексных проверок (контроля) на 2020 год.



Ознакомиться с проектом плана можно на Инспекционном портале.



Как сообщается, в следующем году госорганы планируют проверить больше 32 тысяч компаний. На портале также опубликованы проекты годовых планов контролирующих органов.

В Госрегуляторной службе напоминают, что плановые проверки госорганы проводят в соответствии с годовыми планами, которые утверждаются органом государственного контроля

Внесение одного и того же предприятия в планы проверок различных госорганов является основанием для проведения в отношении такой компании комплексной плановой проверки.



Субъект хозяйствования имеет право отказаться от проведения государственного контроля написав письменное заяление в Государственную регуляторную службу до 15 ноября 2019 года.