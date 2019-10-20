МВФ вивчає вплив клімату на фінансові ринки

Міжнародний валютний фонд вивчає питання впливу клімату на світові фінансові ринки і доцільність врахування цього впливу під час оцінки ринків.

Джерело: Reuters

Дослівно: Про це заявив керівник відділу ринків світового кредитора Тобіас Адріан. За його словами, МВФ досліджує наскільки можна враховувати вплив клімату на ринки акцій та облігацій.

Фінансові витрати на наслідки змін клімату були предметом багатьох дискусій в фонді під час засідань цього тижня.

Як зазначає Адріан, для деяких економік кліматичні зміни становлять короткотерміновий ризик, для деяких, навпаки, вони є проблемою у довгостроковій перспективі.

Українська правда