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В парламенті підтримали закон про перехід на електронні документи

Четвер, 17 жовтня 2019, 19:15

Верховна Рада у другому читанні і в цілому підтримала запровадження електронного документообігу в сфері законотворчої діяльності.

Джерело: засідання парламенту в четвер

Деталі: Верховна Рада 256-ма голосами підтримала закнопроект 1044-1.

Проектом вносяться зміни до статті 91 регламенту ВР стосовно подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді та до статті 97 щодо ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Тобто апарат Ради і головний комітет вестимуть справи законопроектів у формі електронних документів.

Також всі зареєстровані у парламенті законопроекти надаватимуться депутатам шляхом розсилки на електронну пошту.

На переконання законотворців, це дозволить зекономити кошти, що витрачаються на друк супровідної документації, а також сприятиме покращенню екологічної ситуації.

Українська правда

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