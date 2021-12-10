Закон про держбюджет-2022 пішов на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік" - закон направили на підпис президенту.
Про це повідомляє прес-служба Ради у Telegram.
"Передусім, важливо, що головний кошторис країни прийнято вчасно, а не під ялинку. Це дозволить забезпечити функціонування держави, реалізацію прав і свобод людини та їх гарантій", - заявив Стефанчук.
Як зазначається на сторнці закону на сайті Ради, 10 грудня його підписав Стефанчук, того ж дня закон напрвили на підпис президенту.
Основні макропоказники на рік
Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першому читанні.
Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).
Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.
Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць.
Номінальний ВВП прогнозується обсягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара очікується у 28,6 - 28,7 грн за долар.
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ЕП раніше розповідала, як виглядав бюджет у І читанні: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски
Нагадаємо:
Верховна Рада 2 грудня ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.
Економічна правда
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