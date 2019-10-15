Українські порти долучаються до мережі великих контейнерних маршрутів

Порт ТІС прийняв перше судно щотижневого фідерного сервісу по маршруту ТІС-Поті.



Про це повідомила прес-служба порту.

Фідерне судно, яке буде щотижня ходити з України в Грузію за маршрутом ТІС-Поті-ТІС, вміщує 1100 TEU (двадцятифутовий еквівалент, обсяг 20 футового контейнеру - ЕП). З ТІС в Поті будуть доставлятися як транзитні контейнери, перевантажені з морських судів океанського сервісу Ecumed компанії MAERSK для країн Кавказу та Середньої Азії, так і товари, які прибувають в ТІС суходолом. З порту Поті в ТІС будуть ходити контейнери з вантажами для України і Європи.

Схема трансшипменту передбачає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі в проміжних глибоководних портах, де їх пізніше забирають і розвозять по портам регіону судна меншого розміру, так звані "фідери".

Таким чином, власники і одержувачі вантажів, які працюють через порти, де немає заходів магістральних суднів, отримують доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

Раніше трансшипмент на Чорному морі забезпечувала тільки румунська Констанца.

Новий фідер буде долати відстань в одну сторону всього за 1,5 дня.

Нагадуємо:

ТІС - найбільший морський транспортний вузол в Україні. Оперує п'ятьма високотехнологічними морськими терміналами.

Близько 700 суднозаходів на рік пов'язують ТІС з більш ніж 1500 портів по всьому світу.

У 2018 році ТІС обробив 25,6 млн. тонн.

Контейнерний термінал ТІС вважається найбільш глибоководним і технологічним контейнерним терміналом в країні.

MAERSK - світовий лідер в сфері контейнерних перевезень. Його частка на світовому ринку становить близько 19%.

Штаб-квартира базується в Копенгагені, а дочірні підприємства та офіси розташовані в 130 країнах світу.

Компанія оперує флотом з більш 700 судів і має найбільший в світі парк контейнерів (4 млн. TEU).

Чисельність співробітників - близько 70 тисяч, включаючи екіпажі суден.

Економічна правда