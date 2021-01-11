Бізнес хоче стягнути подвійну компенсацію з пов’язаної з Трухановим компанією 

Експедиторські компанії звернулись до суду з вимогою відшкодування завданих компанією ТОВ "Євротерминал" збитків від зловживання монопольним становищем під час збору плати за проїзд до Одеського морпорту.

Про це повідомляє Ліга антитрасту.

Компанії вимагають відшкодувати завдані збитки у подвійному розмірі. Йдеться про збір "Євротерминалом" неправомірної плати за проїзд до Одеського морського торговельного порту.

Повідомляється, що ТОВ "Євротерминал" монопольно контролює в’їзд до морпорту з 2016 року. Тоді Одеська мерія обмежила проїзд дорогами, що вели до іншого в’їзду в порт, який не контролюється "Євротерминалом".

Компанія збирала плату у 17-26 доларів за проїзд її територією за "обслуговування вантажних транспортних засобів", та фактично водії мусили оплачувати низку нав’язаних послуг навіть для простого проїзду в порт. Альтернативного проїзду водії не мали.

Законом визначається, що заподіяна шкода від порушення законодавства про захист економічної конкуренції "відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди".

У Лізі антитрасту кажуть, що наразі три компанії-експедитори звернулися до суду щодо стягнення компенсацій.

ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.

Нагадаємо:

У 2009 році компанія встановила плату за проїзд на рівні 26 доларів, зі знижкою - 17 доларів. У 2016 році Одеська міськрада обмежила альтернативні шляхи до порту окрім як через територію "Євротерминалу".

У 2017 році Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Євротермінал" за зловживання монопольним становищем на 5 мільйонів гривень. У 2018 році Касаційний господарський суд відмовив ТОВ "Євротерминал" у справі проти Антимонопольного комітету щодо зловживання компанією монопольним становищем при зборі із перевізників неправомірної плати за проїзд до Одеського морського торговельного порту.

У листопаді 2020 року АМКУ закрив справу щодо невиконання "Євротерминалом" пункту щодо забезпечення можливості безоплатного проїзду, адже задовольнився зниженням ціни до 16,7 доларів.