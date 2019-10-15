Украинские порты присоединяются к сети больших контейнерных маршрутов
Порт ТИС принял первое судно еженедельного фидерного сервиса по маршруту ТИС-Поти.
Об этом сообщила пресс-служба порта.
Фидерное судно, которое будет еженедельно ходить из Украины в Грузию по маршруту ТИС-Поти-ТИС, вмещает 1100 TEU (двадцатифутовый эквивалеент, объём 20-футового контейнера - ЕП). Из ТИС в Поти будут доставляться как транзитные контейнеры, перегруженные с морских судов океанского сервиса Ecumed компании MAERSK для стран Кавказа и Средней Азии, так и товары, которые прибывают в ТИС сушею. Из порта Поти в ТИС будут ходить контейнеры с грузами для Украины и Европы.
Схема трансшипмента предполагает, что магистральные суда больших контейнерных сервисов оставляют транзитные грузы в промежуточных глубоководных портах, где их позже забирают и развозят по портам региона суда меньшего размера, так называемые "фидеры".
Таким образом, грузовладельцы и получатели грузов, которые работают через порты, куда нет заходов магистральных судов, получают доступ к глобальной сети контейнерных маршрутов.
Раньше трансшипмент на Черном море обеспечивала только румынская Констанца.
Новый фидер будет преодолевать расстояние в одну сторону всего за 1,5 дня.
Напомним:
ТИС – крупнейший морской транспортный узел в Украине. Оперирует пятью высокотехнологичными морскими терминалами.
Около 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портов по всему миру.
В 2018 году ТИС обработал 25,6 млн. тонн.
Контейнерный терминал ТИС считается самым глубоководным и технологичным контейнерным терминалом в стране.
MAERSK – мировой лидер в сфере контейнерных перевозок. Его доля на мировом рынке составляет около 19%.
Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы расположены в 130 странах мира.
Компания оперирует флотом из более 700 судов и имеет наибольший в мире парк контейнеров (4 млн. TEU). Численность сотрудников – около 70 тысяч, включая экипажи судов.
Экономическая правда
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