Украинские порты присоединяются к сети больших контейнерных маршрутов

Порт ТИС принял первое судно еженедельного фидерного сервиса по маршруту ТИС-Поти.

Об этом сообщила пресс-служба порта.

Фидерное судно, которое будет еженедельно ходить из Украины в Грузию по маршруту ТИС-Поти-ТИС, вмещает 1100 TEU (двадцатифутовый эквивалеент, объём 20-футового контейнера - ЕП). Из ТИС в Поти будут доставляться как транзитные контейнеры, перегруженные с морских судов океанского сервиса Ecumed компании MAERSK для стран Кавказа и Средней Азии, так и товары, которые прибывают в ТИС сушею. Из порта Поти в ТИС будут ходить контейнеры с грузами для Украины и Европы.

Схема трансшипмента предполагает, что магистральные суда больших контейнерных сервисов оставляют транзитные грузы в промежуточных глубоководных портах, где их позже забирают и развозят по портам региона суда меньшего размера, так называемые "фидеры".

Таким образом, грузовладельцы и получатели грузов, которые работают через порты, куда нет заходов магистральных судов, получают доступ к глобальной сети контейнерных маршрутов.

Раньше трансшипмент на Черном море обеспечивала только румынская Констанца.

Новый фидер будет преодолевать расстояние в одну сторону всего за 1,5 дня.

Напомним:



ТИС – крупнейший морской транспортный узел в Украине. Оперирует пятью высокотехнологичными морскими терминалами.

Около 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портов по всему миру.

В 2018 году ТИС обработал 25,6 млн. тонн.

Контейнерный терминал ТИС считается самым глубоководным и технологичным контейнерным терминалом в стране.

MAERSK – мировой лидер в сфере контейнерных перевозок. Его доля на мировом рынке составляет около 19%.

Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы расположены в 130 странах мира.

Компания оперирует флотом из более 700 судов и имеет наибольший в мире парк контейнеров (4 млн. TEU). Численность сотрудников – около 70 тысяч, включая экипажи судов.

Экономическая правда