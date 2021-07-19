Мінінфраструктури планує модернізувати частину припортової залізниці 

пресслужба мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури планують до кінця 2021 року електрифікувати 6,5 км залізничного шляху, якими здійснюються перевезення для трьох із п’яти найбільших стивідорних компаній країни.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Так, серед пріоритетних проектів цього року – перегон дільниці Чорноморська — Берегова. Цього тижня вже розпочали укладати та електрифікувати другу головну колію. Саме цими залізничними шляхами здійснюються перевезення для трьох із п’яти найбільших стивідорних компаній країни: ДП МТП "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський Припортовий Завод".

Колія,що існує наразі, є обмеженням для подальшого збільшення обсягів та швидкості перевалки вантажів, зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Востаннє пропускну спроможність ділянки підвищували 6 років тому. Наразі на дільниці Чорноморська — Берегова вона становить 55 пар поїздів на добу, а після оновлення вона збільшиться до 60.

Згідно розрахунків, обсяги вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року становитимуть 135 млн тонн.

"Надалі ми розглядаємо можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" — станція Берегова/станція Хімічна. Тоді пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — Хімічна становитиме вже 150 пар поїздів на добу", – додав він.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" розпочала електрифікацію колії у напрямку Ковель — Ізов — Держкордон, цей проєкт дозволить збільшити експортний потенціал України.

Економічна правда