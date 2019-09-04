В Укргазбанку стартувала програма "Енергодім" для ОСББ

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Укргазбанк став першим українським банком, який розпочав реалізацію програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім".

Деталі повномасштабного запуску програми в Україні сьогодні обговорили на прес-конференції голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко, Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар, директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

"Фонд, як інструмент фінансової підтримки енергоефективності для ОСББ, повинен стати національною історією успіху. Програма "Енергодім" - це механізм комплексної модернізації житлового фонду України. Реалізація програми дозволить українцям не лише економити на комунальних послугах та підвищити рівень енергоефективності житла, а й забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави у сфері енергоефективності, сприятиме зниженню рівня викиду парникових газів СО2 та впровадженню заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів", - зазначила директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

Програма "Енергодім" передбачає фінансування обсягом 235 млн грн з Державного бюджету України та фінансову підтримку з боку ЄС та уряду Німеччини на часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний".

"Раніше держава здійснювала підтримку житлового фонду через програму "теплих кредитів", яка вирішувала програму лише частково — замінити вікна чи утеплити фасад будівлі. ОСББ отримали від Фонду енергоефективності новий інструмент для комплексної енергомодернізації будинків — програму "Енергодім". Очікуємо, що до кінця 2025 року нею скористаються близько 16 тисяч ОСББ", - зазначила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

Тож відтепер кожне з 30 тисяч ОСББ України, які бажають зробити свої будинки більш енергоефективними, можуть подавати заявки для участі в програмі через будь-яке відділення Укргазбанку, що став першим банком-партнером.

"Разом з Фондом енергоефективності та IFC ми допомагатимемо українцям робити їхнє житло теплішим, енергоефективнішим, а платіжки меншими. Перші 300 ОСББ отримають додаткову компенсацію ще у 20%, тож ми вже чекаємо на заявки. Програма "Енергодім" передбачає компенсацію до 70% від загальної суми витрат на заходи з енергоефективності, а ОСББ зекономлять до 70% енергії завдяки термомодернізації своїх будинків. Тепер усі охочі можуть звертатися до Укргазбанку за фінансуванням і отримувати відшкодування до 70% витрат на заходи з енергоефективності. У нас, як завжди, амбітні плани — ми хочемо щоб якнайбільше українців мали кращі, комфортніші будинки, платили менше за своє житло і жили в чистішому довкіллі. Адже реалізація таких комплексних проектів в Україні суттєво зменшує шкідливі викиди, а для нас як ЕКОбанку це — життєво необхідний результат", - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

За оцінками, середній рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках Програми "Енергодім", становитиме щонайменше 20%.