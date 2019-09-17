ЄБА наполягає на доопрацюванні законопроекту з поправками до Митного кодексу

Європейська Бізнес Асоціація підтримує наближення норм українського законодавства до Регламенту ЄС з питань митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, яке передбачає законопроект №1230, але наполягає на необхідності доопрацювання документа.

Про це йдеться у заяві організації.

"Пропонована версія законопроекту потребує коригування, наприклад, в частині обов’язкової наявності доведеного факту порушення прав власника торговельної марки в країні виробництва для визначення товару як контрафактного, що, фактично, нівелює ефективність митного реєстру", - підкреслили в ЄБА.

В Асоціації зазначають, що важливим є визначення термінів, зокрема контрафактних товарів, оскільки ця інформація є першим індикатором для митників, щоб розуміти, що таке підроблений товар, для перевірки партії.

"Нинішнє формулювання в проекті закону може призвести до негативних наслідків, наприклад, до необхідності доводити факт порушення прав власника торговельної марки", - йдеться у заяві.

У ЄБА вважають, що Митний реєстр об'єктів права власності має застосовуватися виключно як інструмент для боротьби з контрафактними товарами та недопущення їх на митну територію.

"Тобто, у випадку наявності підозри з боку митних органів митне оформлення таких товарів має призупинятись для додаткового контролю, а даний Реєстр має бути превентивним інструментом недопущення ввезення підробленої продукції", - зазначили в організації.

Водночас ЄБА наголошує на необхідності вирішення питання щодо так званого "патентного тролінгу", щоб унеможливити призупинення товарів та сплати роялті за них, якщо товар не є новим у міжнародній практиці.

Економічна правда