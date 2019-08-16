Естонія не виключає купівлю електроенергії з Білоруської АЕС

Естонія не купує безпосередньо білоруську електроенергію, але якщо така електроенергія, в тому числі зі споруджуваної в Білорусі АЕС, почне надходити на ринок країн Балтії через інші країни, то її споживання можливе і в Естонії.

Про це заявив віце-канцлер з питань енергетики Міністерства економіки і комунікацій Естонії Тімо Татар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Якщо торгівля з третіми країнами йде через Латвію чи Литву, то на ринок країн Балтії потрапляє електроенергія з третіх країн. З урахуванням структури ринку, неможливо сказати, з якої конкретно електростанції. Оскільки Білоруська АЕС знаходиться в тісно пов'язаній з країнами Балтії системі, то ймовірно, що на цей ринок потрапить і вироблена на ній електрика", - сказав він.

За його словами, Литва, яка виступає різко проти Білоруської АЕС, офіційно не просила Естонію бойкотувати цю електроенергію, але обмін інформацією на рівні чиновників на цю тему був.

Татар зазначив, що такі рішення перебувають у компетенції Європейської комісії, і якщо комісія виступить з ініціативою щодо споруджуваної АЕС, то Естонія була б готова її підтримати.

Уряд Латвії заявив 14 серпня, що як тільки Литва введе блокаду на імпорт електроенергії з Білорусі, Латвія буде закуповувати електроенергію з цієї країни через власни кордон. Вільнюс розраховував, що бойкот зможе зупинити проект спорудження АЕС, а інші країни регіону та установи Європейського союзу не підтримали цю ініціативу.

Білоруська АЕС проектною потужністю 2400 МВт будується біля міста Островець за 50 км від Вільнюса за участю російської компанії "Атомстройэкспорт". Перший енергоблок за планом повинен бути введений в експлуатацію в 2020 році, другий - в 2021 році.

Європейська правда