В Україні зібрали майже 20 мільйонів тонн нового врожаю

Станом на 17 липня українські аграрії зібрали 19,7 мільйонів ранніх зернових і зернобобових культур з площі 5,6 мільйонів гектарів (58% до прогнозу).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що пшениці зібрано 13,8 млн тонн з площі 3,7 млн га, ячменю - 5,3 млн тонн з площі 1,6 млн га, гороху - 524 тисячі тонн з площі 232 тисяч гектарів.

Крім цього, зібрали 20 тисяч тонн жита з площі 8 тисяч гектарів, вівса - 7 тисяч тонн з площі 3 тисячі гектарів.

Озимого ріпаку зібрали 2,2 млн тонн з площі 952 тисяч гектарів.

Нагадаємо:

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Економічна правда