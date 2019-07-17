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В Украине собрали почти 20 миллионов тонн нового урожая

Среда, 17 июля 2019, 15:54

По состоянию на 17 июля украинские аграрии собрали 19,7 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 5,6 миллионов гектаров (58% к прогнозу).

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что пшеницы собрано 13,8 млн тонн с площади 3,7 млн га, ячменя - 5,3 млн тонн с площади 1,6 млн га, гороха - 524 тысячи тонн с площади 232 тысяч гектаров.

Кроме этого, собрали 20 тысяч тонн ржи с площади 8 тысяч тонн гектаров, овса - 7 тысяч тонн с площади 3 тысячи гектаров.

Озимого рапса собрали 2,2 млн тонн с площади 952 тысяч гектаров.

Напомним:

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Экономическая правда

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зепно Минагрополитики

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