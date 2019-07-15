Україна встановила новий рекорд з експорту зернових
Понеділок, 15 липня 2019, 13:45
За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зернових і зернобобових експортовано 49 995 тисяч тонн, з яких:
- пшениця і суміш пшениці та жита – 15 579 тис. тонн;
- ячмінь – 3 692 тис. тонн;
- жито – 87,8 тис. тонн;
- кукурудза – 29 822 тис. тонн;
- інші зернові та зернобобові – 815 тис. тонн.
Всього борошна експортовано 301 281 тонн, з яких:
- борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299 897 тонн;
- борошно інших зернових культур 1 384 тонн.
Нагадаємо:
Україна за підсумками сезону травень 2018-квітень 2019 увійшла до трійки країн, з яких ЄС найбільше імпортував аграрну продукцію.
За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.
Економічна правда
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