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Україна встановила новий рекорд з експорту зернових

Понеділок, 15 липня 2019, 13:45

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зернових і зернобобових експортовано 49 995 тисяч тонн, з яких:

  • пшениця і суміш пшениці та жита – 15 579 тис. тонн;
  • ячмінь – 3 692 тис. тонн;
  • жито – 87,8 тис. тонн;
  • кукурудза – 29 822 тис. тонн;
  • інші зернові та зернобобові – 815 тис. тонн.

Всього борошна експортовано 301 281 тонн, з яких:

  • борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299 897 тонн;
  • борошно інших зернових культур 1 384 тонн.

Нагадаємо:

Україна за підсумками сезону травень 2018-квітень 2019 увійшла до трійки країн, з яких ЄС найбільше імпортував аграрну продукцію.

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

Економічна правда

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аграрії Мінагрополітики експорт

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