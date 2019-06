Нацбанк поскаржився Вищій раді правосуддя на суддів через справу про націоналізацію Приватбанку

Національний банк подав до Вищої ради правосуддя дві скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва та суддю Печерського районного суду міста за неналежну поведінку під час розгляду справ щодо націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що Національний банк вбачає у діях суддів:

безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи упродовж строку, встановленого законом;

порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

порушення правил юрисдикції.

"З огляду на вказані обставини Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, усі доводи Національного банку про те, що в Приватбанку були проблеми на понад 100 млрд гривень і банк погрожував фінансовій стабільності держави, суд перекреслив.

Нагадуємо:

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

У березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда