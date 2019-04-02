Суд забрав півгектара біля Майдану у компанії, пов’язаної з нардепом

Суд витребував від приватної британської компанії "Голденберг Ассетс Лтд" три земельні ділянки загальною площею 0,52 га поблизу Майдану Незалежності у Києві.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, пишуть "Наші гроші".

Йдеться про ділянки 0,06 га по вул. Хрещатик, 13-Б, 0,28 га по вулиці Архітектора Городецького, 4-6 і 0,18 га по вулиці Архітектора Городецького, 8-А.

Раніше це була єдина ділянка по вул. Архітектора Городецького, 6-а. У 2009 році Київрада ухвалила рішення, а у 2010 році – продала цю ділянку ТОВ "Престижбудсервіс" за 15,9 млн грн для будівництва підземного багатоповерхового паркінгу з торговими і адміністративними приміщеннями.

Надалі у 2011-2012 рр суди визнали рішення Київради 2009 року про продаж ділянки протиправним і скасували його. Суди встановили, що це прибудинкова територія житлових будинків № 4 та № 6 по вулиці Городецького, до якої входить також і проїзд між зазначеними будинками.

Крім того, у подальшому у 2013-му Печерський райсуд визнав недійсним і договір купівлі-продажу ділянки. Проте, під час перегляду цього рішення в апеляції "Престижбудсервіс" перепродав ділянку фірмі "Городецький пасаж", яка, у свою чергу, перепродала ділянку кіпрській компанії "Сенатум Холдінгс Лімітед". "Сенатум" роздробив ділянку на три частини і перепродав їх компанії "Голденберг Ассетс Лтд" (Goldenberg Assets Ltd).

Суд дійшов висновку, що Goldenberg Assets Ltd є добросовісним набувачем ділянок, проте компанія не стала легітимним власником спірних ділянок, оскільки їх власником залишається територіальна громада в особі Київради. Ділянки підлягають витребуванню від Goldenberg Assets Ltd на користь Київради як розпорядника землями міста Києва на підставі п.3 ч.1 ст.388 Цивільного кодексу.

Позов подала Київська місцева прокуратура №6. У жовтні 2018 року Госпсуд Києва позов задовольнив. А у березні 2019 року Північний апеляційний госпсуд залишив це рішення в силі.

ТОВ "Престижбудсервіс" у 2017 році було ліквідоване. Станом на 2009-2012 засновниками фірми були Сергій Нікіташ та ПАТ "Вадес Кепітал Менеджмент". Наприкінці 2012-го "Престижбудсервіс" переоформили на Людмилу Шабатіну, яка була акціонеркою "Асвіо банку" братів Супруненків.

У 2013-2015 рр. компанія була записана на десять компаній, частина з яких контролювалась ТОВ "Мелоріс Груп", а інша частина – ТОВ "Праденс", співзасновником яких був Євген Ворчилов, що теж був акціонером "Асвіо банку". Надалі засновником фірми стало ТОВ "КУА "СіПіДжі Ассетс Менеджмент".

Раніше компанія "Голденберг Ассетс Лтд" разом із Олександром Супруненком, який нині є народним депутатом, були співзасновниками ТОВ "Паладіс" і ТОВ "Юридичний центр "Еквітас".

Нагадаємо, раніше журналісти виявили, що Білозір будує незаконну висотку на Подолі.