Суд забрал полгектара возле Майдана у компании, связанной с нардепом

Суд истребовал от частной британской компании "Голденберг Ассетс Лтд" три земельных участка общей площадью 0,52 га возле Майдана Независимости в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, пишут "Наші гроші".

Речь идет об участках 0,06 га по ул. Крещатик, 13-Б, 0,28 га по улице Архитектора Городецкого, 4-6 и 0,18 га по улице Архитектора Городецкого, 8-А.

Раньше это был один участок по ул. Архитектора Городецкого, 6-а. В 2009 году Киевсовет принял решение, а в 2010 году - продал этот участок ООО "Престижбудсервис" по 15,9 млн грн для строительства подземного многоэтажного паркинга с торговыми и административными помещениями.

В дальнейшем в 2011-2012 гг суды признали решение Киевсовета 2009 о продаже участка противоправным и отменили его. Суды установили, что это придомовая территория жилых домов № 4 и № 6 по улице Городецкого, в которую входит также и проезд между указанными домами.

Кроме того, в дальнейшем в 2013-м Печерский райсуд признал недействительным и договор купли-продажи участка. Однако, при просмотре этого решения в апелляции "Престижбудсервис" перепродал участок фирме "Городецкий пассаж", которая, в свою очередь, перепродала участок кипрской компании "Сенатум Холдингс Лимитед". "Сенатум" раздробил участок на три части и перепродал их компании "Голденберг Ассетс Лтд" (Goldenberg Assets Ltd).

Суд пришел к выводу, что Goldenberg Assets Ltd является добросовестным приобретателем участков, однако компания не стала легитимным собственником спорных участков, поскольку их владельцем остается территориальная община в лице Киевсовета. Участки подлежат истребованию от Goldenberg Assets Ltd в пользу Киевсовета как распорядителя землями города Киева на основании п.3 ч.1 ст.388 Гражданского кодекса.

Иск подала Киевская местная прокуратура №6. В октябре 2018 Хозсуд Киева иск удовлетворил. А в марте 2019 Северный апелляционный хозсуд оставил это решение в силе.

ООО "Престижбудсервис" в 2017 году было ликвидировано. По состоянию на 2009-2012 учредителями фирмы были Сергей Никиташ и ОАО "Вадес Кэпитал Менеджмент". В конце 2012-го "Престижбудсервис" переоформили на Людмилу Шабатин, которая была акционерки "Асвио банка" братьев Супруненко.

В 2013-2015 гг. компания была записана на десять компаний, часть из которых контролировалась ООО "Мелорис Групп", а другая часть - ООО "Праденс", соучредителем которых был Евгений Ворчилов, который тоже был акционером "Асвио банка". В дальнейшем основателем фирмы стало ООО "КУА" СиПиДжи Ассетс Менеджмент".

Ранее компания "Голденберг Ассетс Лтд" вместе с Александром Супруненко, который сейчас является народным депутатом, были соучредителями ООО "Паладис" и ООО "Юридический центр "Эквитас".

Напомним, ранее журналисты обнаружили, что Билозир строит незаконную высотку на Подоле.