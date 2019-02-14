Суд арештував 300 тисяч доларів, які Насіров ховав 3 роки

Суд арештував 300 тисяч доларів на британських рахунках екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, які він раніше не вказував у деклараціях.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

У четвер Шевченківський райсуд Києва розглядав клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт коштів, які знаходяться на рахунку в банку Великої Британії.

За словами прокурора Андрія Перова, ці гроші заблокували на деякий час і звернулися до НАБУ із запитом про накладення арешту.

Фото ЦПК

Захист Насірова заперечував проти задоволення клопотання.

Мовляв, установа, в якій відкритий рахунок Насірового, не є фінансовою установою в розумінні нашого законодавства. Адвокати стверджували, що ця установа є брокерською, а український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах.

Також на думку захисту, кошти Насірова не знаходяться на рахунку в класичному розумінні. Нібито немає точного балансу рахунку, оскільки британці зазначили приблизну суму.

"Сам Насіров заявив, що це не гроші, а якійсь договір, укладений ще до 2015 року", – зазначають активісти.

Водночас, прокурор наголосив, що установа, в якій знаходяться гроші Насірова, є фінансовою, відповідно до британського законодавства. Рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

Нагадаємо:

Насіров упродовж трьох років, ймовірно, приховував 300 тисяч доларів, які розміщені на його банківському рахунку у Великій Британії.

Він не декларував кошти, однак вказав їх у декларації кандидата в президенти.

САП попросила арештувати ці 300 тисяч доларів США.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті, однак все ще читає обвинувальний акт.

Українська правда