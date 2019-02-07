У Насірова знайшли 300 тисяч доларів на рахунку в Британії

Обвинувачений екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров упродовж трьох років приховував 300 тисяч доларів, які розміщені на його банківському рахунку у Великій Британії.

Про це на судовому засіданні заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов, передає Слідство.Інфо.

"Рахунок відкрито було у фінансовій установі Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яке належить обвинуваченому впродовж останніх трьох років", — сказав прокурор.

Нині у Великій Британії триває судовий процес щодо цього рахунку, й місцеві правоохоронці просили заблокувати ці гроші.

За словами прокурора, Насіров про це дізнався й указав 300 тисяч доларів на британському рахунку у своїй декларації як кандидата в президенти України, яку подав 16 січня 2019 року.

"При цьому в декларації перед звільненням, як і в усіх попередніх деклараціях, Насіров не вказував ці активи", — сказав прокурор.

Слідство.Інфо проаналізувало декларації Насірова. Справді, в декларації Насірова як кандидата в президенти вказано 297 тисяч доларів на рахунку в фінансовій установі Interactive Brokers. Водночас у попередніх деклараціях ці активи не вказуються.

Через це обвинувачення просило суд арештувати ці 300 тисяч доларів на рахунку.

Своєю чергою, адвокати Насірова попросили відкласти розгляд клопотання про арешт коштів підзахисного.

"У нас не було достатньо часу, щоб підготуватися до клопотання", — сказав адвокат Насірова Олександр Лисак.

Судді відклали розгляд питання до наступного засідання, яке відбудеться 14 лютого.

"Я цей рахунок не декларував, тому що там не долари, а інші активи. А які — дізнаєтеся пізніше", - сказав Насіров журналістам після засідання.

Нагадаємо:

2 березня 2017 року детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 – 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 мільйонів гривень, а 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

1 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді голови ДФС і наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планував оскаржувати це рішення.

16 січня екс-голова ДФС Роман Насіров подав документи у ЦВК для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.

21 січня ЦВК зареєструвала Насірова кандидатом у президенти. Вибори президента відбудуться 31 березня.

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