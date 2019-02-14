Суд арестовал 300 тысяч долларов, которые Насиров прятал 3 года
Суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он раньше не указывал в декларациях.
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".
В четверг Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, находящихся на счете в банке Великобритании.
По словам прокурора Андрея Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом о наложении ареста.
Защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства.
Мол, учреждение, в котором открыт счет Насиров, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях.
Также, по мнению защиты, средства Насирова не находятся на счете в классическом понимании. Якобы нет точного баланса счета, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.
"Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года", – отмечают активисты.
В то же время, прокурор отметил, что учреждение, в котором находятся деньги Насирова, является финансовым, согласно британскому законодательству. Счет экс-глава ДФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.
Напомним:
Насиров течение трех лет, вероятно, скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.
Он не декларировал деньги, однако указал их в декларации кандидата в президенты.
САП попросила арестовать эти 300 тысяч долларов США.
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018.
11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должностипредседателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по существу, однако все еще читает обвинительный акт.
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