Україна вже закрила три квоти на безмитний експорт до ЄС

Станом на 21 січня Україна закрила квоти на безмитний експорт до Європейського Союзу меду, виноградного і яблучного соків, а також основну і додаткову квоти на кукурудзу.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року спостерігається пришвидшення темпів закриття квот на оброблений крохмаль, цукор, солод та пшеничну клейковину, які вже закриті на 17%, 38% і 44% відповідно.

Натомість, у порівнянні з минулим роком змінилась ситуація з поставками оброблених томатів у межах квот. На сьогодні використано лише 3%, у той час як в минулому році станом на 20-ті числа січня було використано 11%.

"Тенденція до стрімкого закриття зазначених квот спостерігається з початку дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Не дивлячись на вичерпання квот безмитного ввезення, експорт даних продуктів буде продовжуватися і надалі", - зазначає УКАБ.

Нагадаємо, у 2018 році експорт українських товарів до ЄС вперше перевищив довоєнний рівень.