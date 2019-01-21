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Украина уже закрыла три квоты на беспошлинный экспорт в ЕС

Понедельник, 21 января 2019, 18:23

По состоянию на 21 января Украина закрыла квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, вина и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По сравнению с аналогичным периодом 2018 наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно.

Зато, по сравнению с прошлым годом изменилась ситуация с поставками обработанных томатов в пределах квот. На сегодня использовано лишь 3%, в то время как в прошлом году по состоянию на 20-е числа января было использовано 11%.

"Тенденция к стремительному закрытию указанных квот наблюдается с начала действия Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Несмотря на исчерпание квот беспошлинного ввоза, экспорт данных продуктов будет продолжаться и в дальнейшем", - отмечает УКАБ.

Напомним, в 2018 году экспорт украинских товаров в ЕС впервые превысил довоенный уровень.

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экспорт аграрии Евросоюз

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