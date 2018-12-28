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РусАл Дерипаски призначив нового голову правління, щоб вийти з-під санкцій США

П'ятниця, 28 грудня 2018, 11:15
 

Російська компанія "Русал" в п'ятницю оголосила про призначення Жана-П'єра Тома новим главою ради директорів – це черговий крок алюмінієвого гіганта в напрямку зняття американських санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Відставка попереднього голови ради директорів Маттіаса Варніга цього тижня стала частиною угоди "Русала" і En+ з американським Мінфіном в рамках очікуваного зняття санкцій.

У компанії повідомили, що Жан-П'єр Тома був призначений головою ради директорів з 1 січня 2019 року.

61-річний Тома був незалежним невиконавчим директором у раді директорів "Русала" з червня. Протягом 15 років він також був керуючим партнером в інвестбанку Lazard, залишивши посаду в 2013 році.

Тома також обіймає посаду невиконавчого незалежного директора в раді директорів французького виробника металів Recylex з 2009 року.

Міністерство фінансів США оголосило минулого тижня, що зніме санкції з "Русалу", його материнської компанії En+ та енергетичної компанії EuroSibEnergo, якщо вони реструктуруються, аби зменшити контрольні пакети бізнесмена Олега Дерипаски, який перебуває у списку санкцій Вашингтона. У травні Дерипаска оголосив про вихід зі складу ради директорів "Русала".

Європейська правда

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РусАл Дерипаска санкції

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