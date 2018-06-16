"Русал" Дерипаски просить пільг через санкції США

Російська компанія "Русал" просить в уряду РФ пільги, оскільки вважає своє тарифне навантаження завищеним.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела.

Компанія Дерипаски, яка потрапила під санкції США, оцінила транспортні витрати в 2017 році в 24 млрд рублів і попросила з 1 липня знизити тарифи РЖД на транспортування глинозему.

"Русал" також сподівається на скасування в прискореному порядку надбавки в 8 відсотків до тарифу на експортні перевезення алюмінієвих сплавів, катанки і прокату.

У "Русалі" і ВАТ РЖД від коментарів відмовилися.

Як повідомлялося, 6 квітня у зв'язку з агресією РФ в Україні США запровадили санкції проти ряду російських бізнесменів, чиновників і компаній. Під обмежувальні заходи, зокрема, підпали, "Русал" і En + Group Олега Дерипаски.

Мінфін США 23 квітня допустив пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Тоді ж група компаній En +, що є контролюючим акціонером "Русала", повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

Економічна правда