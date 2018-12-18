Воєнізована охорона УЗ крала майно і вимагала хабарі — СБУ

Працівників Дніпровського загону воєнізованої охорони філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили на розкраданні майна і систематичному отриманні хабарів.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Посадовці загону спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, паливо-мастильних матеріалів з вагонів, які проходять через залізничні станції Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисники вимагали від власників цих вантажів хабарі за збереження цілісності та безперешкодне слідування товарів територією регіону.

"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання одним із керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони 400 тисяч гривень від приватного підприємця та затримали посадовця під час отримання останньої частини хабара у розмірі майже 150 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.