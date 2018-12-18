Военизированная охрана УЗ воровала имущество и требовала взятки — СБУ
Сотрудников Днепровского отряда военизированной охраны филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця" уличили в хищении имущества и систематическом получении взяток.
Об этом сообщает сайт СБУ.
"Чиновники отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленники требовали от владельцев этих грузов взятки за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны 400 тысяч гривен от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открытого по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) УК.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности", - подытожили в СБУ.
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