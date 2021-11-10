Глава СБУ прозвітував про боротьбу з контрабандою: плюс 980 мільйонів до бюджету

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Голова СБУ Іван Баканов заявив, що завдяки роботі відомства по боротьбі з контрабандою з початку року донарахували майже 2 млрд грн митних платежів і сплачено 981 млн грн до держбюджету.

Про це Баканов сказав під час брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, активи топконтрабандистів, проти яких навесні були запроваджені санкці, були заблоковані, а діяльність "багатьох суб’єктів підприємницької діяльності" припинена.

"Під обмеження загалом потрапили 22 фізичних і 146 юридичних осіб", - додав очільник СБУ.

"Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 мільйонів гривень. Цим суб'єктам заблоковано активи та зупинено їхню фінансово-господарську діяльність. По топконтрабандистам також відкрито кримінальне провадження", - сказав Баканов.

Він зазначив, що було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів і ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей.

Також Баканов заявив про низку кроків, які, за його словами, необхідно здійснити на рівні держави для більш ефективної боротьби з контрабандою. Зокрема, це, за його словами, запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду товарів у великих розмірах, запровадження "Електронної акцизної марки" тощо.

Нагадаємо:

Внаслідок боротьби з контрабандою надходження до бюджету збільшилися на 47 мільярдів гривень, однак контрабанда все ще існує, і люди, які перебувають під санкціями, продовжують свою діяльність, заявив раніше секретар РНБО Данілов.

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.

30 липня РНБО розширила список контрабандистів, до яких вводяться санкції - до нього увійшли ще три людини та 24 пов'язані з ними компанії.

Економічна правда