OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про відвертого Аслунда, "смачний" ОПЗ та "гоп-РФ".

Про "гоп-РФ". Уряд Росії перевів в федеральну власність "націоналізований" Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенку.

Про економіку. Національний банк оцінює зростання економіки України у 2017 році у 2,1%.

Про відвертого Аслунда. Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд дав інтерв’ю Економічній правді.

Він вважає, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський союз не дадуть Україні кредити.

На його думку, українські високопосадовці не зацікавлені в боротьбі з корупцією, бо контролюють економіку і отримують від цього прибутки.

А ще Аслунд перерахував українських високопосадовців, з якими охоче співпрацюють міжнародні фінансові організації.

Про охочих підзаробити. Енергопостачальні компанії Григоришина, Коломойського та Суркіса планують першими перейти на стимулююче регулювання, вже з 1 квітня 2018 року.

Про "смачний" ОПЗ. Новий газотрейдер Одеського припортового працює в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка.

Про вишки Бойка. З'явились нові підозрювані та деталі у справі "вишок Бойка".

Схему довкола "вишок Бойка" розробили екс-президент Віктор Янукович, екс-заступник голови правління "Чорноморнафтогазу" Олександр Кацуба і екс-керівник НБУ Сергій Арбузов.

Про золотовалютні резерви. Національний банк прогнозує зниження золотовалютних резервів до 17,8 мільярда доларів на кінець 2019 року замість раніше очікуваних 21,1 мільярда доларів.

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Андерс Аслунд: Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення

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