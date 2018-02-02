Новий газотрейдер ОПЗ працює в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка

ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" використовує номера телефонів, які раніше належали ПАТ "Енергомережа", а також використовує офіс компанії "Новавест", кінцевим бенефіціарним власником якої є також Ігор Мазепа.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

На офіційному сайті "ВЕК" вказані контактні номери 044-499-40-71 та 044-499-40-71, які раніше використовувала холдингова компанія "Енергомережа" бізнесмена Дмитра Крючкова. Раніше голова YRHT Дмитро Вовк зазначав, що до Крючкова та його брата прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко. Сам Кононенко заперечив свою причетність до "Енергомережі" та "ВЕК".

Компанія нового газотрейдера зареєстрована в столичному бізнес-центрі "Парус". Офіс "ВЕК" знаходиться на одному поверсі з інвестиційною компанією "Concorde Capital" Ігоря Мазепи. Для того, щоб зайти в офіс "ВЕК", спершу потрібно потрапити у компанію "Новавест", кінцевим бенефіціарним власником якої є також Ігор Мазепа.

Мазепа раніше допомагав бізнес-партнеру Петра Порошенка Борису Ложкіну продавати медіахолдинг UMH Сергію Курченку. Уже за свого президентства Порошенко призначав Мазепу своїм указом до наглядової ради державного "Укресімбанку".

Нагадаємо, "Всеукраїнська Енерго Компанія" здобула перемогу в тендері поставки сировини Одеському припортовому заводу.

Як відомо, в березні поточного року ОПЗ відновив роботу після вимушеної зупинки.

Завод підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод і забирають вироблені добрива.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.

Продавцем виробленого із сировини "ЕРУ" карбаміду стала фірма "Агро газ трейдинг", пов'язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Компанія називала себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.

На початку липня поточного року ОПЗ в черговий раз зупинився. 24 жовтня стало відомо, що "ЕРУ" знову запустить завод на давальницьких умовах.

Економічна правда