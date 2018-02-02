OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об откровенном Аслунде, "вкусном" ОПЗ и "гоп-РФ".

О "гоп-РФ". Правительство России перевело в федеральную собственность "национализированный" Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.

Об экономике. Национальный банк оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%.

Об откровенном Аслунде. Шведско-американский экономист Андерс Аслунд дал интервью Экономической правде.

Он считает, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз не дадут Украине кредиты.

По его мнению, украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому что контролируют экономику и получают от этого прибыль.

А еще Аслунд перечислил украинских чиновников, с которыми охотно сотрудничают международные финансовые организации.

О желающих подзаработать. Энергоснабжающие компании Григоришина, Коломойского и Суркиса планируют первыми перейти на стимулирующее регулирование, уже с 1 апреля 2018 года.

О "вкусном" ОПЗ. Новый газотрейдер Одесского припортового работает в офисе бизнес-партнера Ложкина с телефонами протеже Кононенко.

О вышках Бойко. Появились новые подозреваемые и детали по делу "вышек Бойко".

Схему вокруг "вышек Бойко" разработали экс-президент Виктор Янукович, экс-заместитель председателя правления "Черноморнефтегаза" Александр Кацуба и экс-руководитель НБУ Сергей Арбузов.

О золотовалютных резервах. Национальный банк прогнозирует снижение золотовалютных резервов до 17,8 миллиарда долларов на конец 2019 года вместо ранее ожидавшихся 21,1 миллиарда долларов.

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Андерс Аслунд: Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения

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